Найдена самая маленькая звезда во Вселенной

Британские астрономы обнаружили в созвездии Скульптора самую маленькую звезду во Вселенной. По размеру она находится на грани с "мертвыми" небесными телами еще меньшего радиуса.

Предполагается, что самой маленькой звездой во Вселенной является EBLM J0555−57Ab, передает РИА "ФАН". По данным британских ученых, радиус этого небесного тела немного больше, чем у Сатурна, но при этом его масса в 85 превышает юпитерскую. Для того, чтобы стать звездой, масса космического объекта должна быть не менее 7% солнечной, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Примечательно, что габариты EBLM J0555−57Ab фактически находятся на границе между активными красными и потухшими коричневыми карликами. Астрономы отметили, что космические тела еще меньшего радиуса уже не могут активизировать внутренние термоядерные реакции между атомами водорода, что не позволяет им превратиться в звезду.

Отметим, что EBLM J0555−57Ab находится всего в 600 световых годах от Земли. Вместе с еще двумя звездами – EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B – они образуют тройную систему, которая вращается вокруг почти полного двойника Солнца. Один оборот звезды вокруг светила длится всего семь земных дней.

Ранее португальские и британские астрономы подсчитали число коричневых карликов в Млечном Пути. Эксперты заявили, что галактика содержит минимум от 25 миллиардов до ста миллиардов бурых карликов. При этом, по мнению ученых, их может быть значительно больше из-за множества тусклых светил.

980 кадров снятых с iso 20000 элегантно превращаются в видео галактики Млечный путь из иллюминатора самолета https://t.co/zJh4Iskalz pic.twitter.com/IgIsIFm8Og — Space.onliner.by �� (@OnlinerSpace) 22 июня 2017 г.

Напомним, в конце июня 2017 года европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта обнаружили шесть гиперскоростных звезд, которые вскоре покинут Млечный Путь. Одна из них стремится в межгалактическое пространство со скоростью более чем 500 километров в секунду, остальные – примерно 400 километров в секунду.