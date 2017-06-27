В NASA сняли уникальные кадры заката на Сатурне

ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Вторник 27 июня
Лента новостей
18:43
С выпуском машин для Путина возникли проблемы
18:37
Тренер-педофил из Подмосковья получил 12 лет колонии
18:16
Как часто женщины изменяют в опуске
18:00
"ЕР" поможет обеспечить интернетом отдаленные территории
17:43
Крабы убежали из чемодана и прогулялись по аэропорту
17:41
Владимир Путин прибыл в Ижевск
17:32
53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини
17:23
Правила хорошего брака
17:20
Хорошо ли вы знаете фильм "Полосатый рейс"?
17:07
Московский рынок недвижимости сегодня
17:02
Шокирующие фото сына Елены Яковлевой
16:57
Михалкова и Пресняков начали съемки ужастика
16:50
Как уберечься от инсульта
16:38
Обнаружена новая опасность кремов от загара
16:25
Тесака признали виновным в нападении на людей
16:17
Беременная Серена Уильямс снялась голой
15:58
Гринева на отдыхе удивила развратной позой
15:54
Издателя журнала "Флирт" отправили в тюрьму
15:51
Два сценария развития событий на Украине
15:48
Как превратить стартап в успешный бизнес
15:35
Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика
15:29
Никита Джигурда: Меня убьют любым путем
15:18
Больной Этуш рвется домой из "Склифа"
15:17
Рудковская едко ответила на насмешки Галкина
15:14
Молодежный форум "Территория смыслов" стартует на Клязьме
14:54
Сеть растрогало семейное видео больной раком женщины
14:51
Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
14:47
Кремль ответил обманутому Макрону
14:33
За что Антон Гусев возненавидел Викторию Романец
14:32
Тайны и легенды Зимнего дворца
14:32
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
14:30
Студенты МГИМО убили байкера в Москве
14:21
На Украине раскрыли значение "формулы Макрона"
14:18
Фриске в купальнике разлеглась на пляже
14:15
В Москве пройдет VII Международный фестиваль видеоарта
14:08
Астана оправдалась за демарш против Москвы
14:06
Елизавете II предложили удвоить содержание
14:02
Рецидивист соблазнял подругу угрозами убийства ее дочери
14:01
Володин предложил провести совещание спикеров парламентов Евразии в Европе
13:45
Шурыгиной предложили роль в БДСМ-фильме
13:43
Поклонская показала фото в купальнике
13:22
Михалков сплясал перед юными актрисами и моделями (видео)
13:19
Порноактриса шокировала смертью на съемках
13:03
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
13:02
Как перестать отпугивать мужчин
12:42
Большинство россиян ищут в Сети хреновину
12:42
70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
12:41
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
12:31
Мару Багдасарян пообещали задержать еще раз
12:27
Жена об измене Шнурова: Я о романе не знала, как идиотка
12:14
Найдена необычная замена спиннеру
12:08
Альбина Джанабаева пожаловалась на постоянное вранье сына
12:04
Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
11:50
В России закончились Lada
11:43
Ребенок покалечился на глазах воспитателя в детском саду
11:32
Запад унизил Поветкина безосновательно
11:18
Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
11:17
Муж Боярской показал обвисшую грудь
11:12
Сколько стоит поклониться мощам Николая Чудотворца
11:03
С парковки на западе Москвы угнали Mercedes-Benz за 8,6 млн
10:58
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
10:56
Педофил ограбил школьницу после надругательства
10:53
Мать погибшей Новоселовой пошла на крайние меры
10:50
Юный зацепер попал в реанимацию после удара током
10:44
В Приморье ребенка убило телевизором
10:33
В Москве обстреляли миллионера
10:32
Международную антинаркотическую конференцию предложили провести в Госдуме
10:20
Совещание спикеров стран Евразии может стать площадкой для обмена опытом
10:15
После разрыва с Романец Гусев вспомнил о самом близком человеке
10:14
На Эльбрусе нашли заблудившегося альпиниста
10:05
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
10:05
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
10:03
Составлен список самых больных регионов России
09:47
Пивовары предложили хитрые ограничения для алкоголя
09:30
На севере Москвы у мужчины отобрали семь миллионов
09:30
Пригожин раскрыл секрет Бузовой
09:20
Иран ответил США на новые санкции
09:08
США заранее обвинили Асада в химической атаке в Сирии
09:05
Метаморфозы певицы Алсу
09:03
В Киеве взрывом уничтожило машину
09:00
Приморский силач протащил корабль весом 4,2 тысячи тонн
08:48
Тепло и дожди остались в Москве
08:42
Во сколько россияне оценивают свою жизнь
08:39
Шепелев об убийстве отца Фриске
08:38
Землетрясение из Тихого океана дошло до Петропавловска-Камчатского
08:26
Названа причина страшной травмы Этуша
08:21
Россиянка дозвонилась до Путина и получила квартиру бесплатно
08:14
Российская армия напугала НАТО
08:02
Женщина напала с ножом на дочерей из-за развода
06:47
В Москве станет на два железнодорожных вокзала больше
22:04
Бондарчук отчитала Максакову
21:53
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной
21:47
Что происходит в жизни Елены Кориковой
21:39
В пресс-службе Михалкова извинились за мат
21:21
Беременную женщину парализовало из-за оргазма
21:08
Живот 49-летней Валерии поразил россиян
21:05
"Неадекватные люди" Каримова
21:04
Газзаеву сделали больно
20:54
Приставы арестовали активы АФК "Система"
20:48
Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
Бондарчук отчитала Максакову
Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам
Шепелев об убийстве отца Фриске
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Москва утонула после жуткой бури (видео)
Hi-tech

В NASA сняли уникальные кадры заката на Сатурне

Фото: NASA /Gettyimages.ru
Космическое агентство NASA опубликовало уникальный кадр заката на Сатурне. Снимок сделан с расстояния в миллион километров от планеты.
прочитано 498 раз

Космический аппарат "Кассини" со встроенной широкоугольной камерой зафиксировал ледяные кольца Сатурна, попавшие на передний план фотографии. На переданном на Землю кадре видно, что зонд заснял планету во время заката. На основании полученной информации ученые сделали вывод, что смена времен года на поверхности этого небесного тела происходит крайне резко.

ПО ТЕМЕ

Доказано влияние на судьбу человечества из космоса

Падение метеорита в Бурятии попало на видео

К Москве приближается огромная комета

Отметим, что "Кассини" приблизился к верхней границе облаков Сатурна на минимальные 90 тысяч километров. Масштаб снимка составляет 61 километр на пиксель, сообщила пресс-служба космического агентства.

Добавим, что в завершение миссии зонд совершит Grand Finale ("Большой финал". – Прим. Ред.). Космический аппарат сделает 22 оборота между планетой и окружающей его системой. Гибель "Кассини" намечена на 15 сентября 2017 года в связи с исчерпанием его ресурса.

Фото: nasa.gov

Напомним, в сентябре 2016 года космический аппарат "Розетта" завершил свою миссию по исследованию кометы Чурюмова – Герасименко. Примерно в 13:39 мск зонд разбился о поверхность небесного тела. Он находился в космосе с 2004 года. Падение "Розетты" транслировалось в прямом эфире на многих телеканалах во всем мире. Астроном Светлана Герасименко, обнаружившая комету, даже расплакалась, наблюдая за гибелью зонда.


Автор: Константин Улюкаев27 июня 2017, 15:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вселенная глазами телескопа Hubble

567

комментарии

Политика

Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
Российская армия напугала НАТО
Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной

Шоу-бизнес

53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини
Актер раскрыл подробности БДСМ-драмы с Шурыгиной
Захарова прячет живот
Гринева на отдыхе удивила развратной позой

Проишествия

"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
Беременную женщину парализовало из-за оргазма

Lifestyle

Тайны и легенды Зимнего дворца
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
Названа причина страшной травмы Этуша
"Неадекватные люди" Каримова
Шоу-бизнес

Мать погибшей Новоселовой пошла на крайние меры

Колдуны всех мастей устраивают обряды на месте гибели ворожеи

Культура

Названа причина страшной травмы Этуша

О происшествии рассказала супруга народного артиста СССР
Шоу-бизнес

Гринева на отдыхе удивила развратной позой

Блеснувшая на ММКФ актриса сбежала погреться в Грецию
Шоу-бизнес

53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини

Пользователи Сети восхищены не меньше композитора

Гороскоп

Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике

Фоторепортажи

70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
Метаморфозы певицы Алсу
Страшная буря обрушилась на Москву
Знаменитые жертвы наркотиков

Спорт

Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
Акинфеев похоронил сборную России

Регионы

Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
Приморский силач протащил корабль весом 4,2 тысячи тонн
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru