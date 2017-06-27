В NASA сняли уникальные кадры заката на Сатурне

Космическое агентство NASA опубликовало уникальный кадр заката на Сатурне. Снимок сделан с расстояния в миллион километров от планеты.

Космический аппарат "Кассини" со встроенной широкоугольной камерой зафиксировал ледяные кольца Сатурна, попавшие на передний план фотографии. На переданном на Землю кадре видно, что зонд заснял планету во время заката. На основании полученной информации ученые сделали вывод, что смена времен года на поверхности этого небесного тела происходит крайне резко.

Отметим, что "Кассини" приблизился к верхней границе облаков Сатурна на минимальные 90 тысяч километров. Масштаб снимка составляет 61 километр на пиксель, сообщила пресс-служба космического агентства.

Добавим, что в завершение миссии зонд совершит Grand Finale ("Большой финал". – Прим. Ред.). Космический аппарат сделает 22 оборота между планетой и окружающей его системой. Гибель "Кассини" намечена на 15 сентября 2017 года в связи с исчерпанием его ресурса.





Напомним, в сентябре 2016 года космический аппарат "Розетта" завершил свою миссию по исследованию кометы Чурюмова – Герасименко. Примерно в 13:39 мск зонд разбился о поверхность небесного тела. Он находился в космосе с 2004 года. Падение "Розетты" транслировалось в прямом эфире на многих телеканалах во всем мире. Астроном Светлана Герасименко, обнаружившая комету, даже расплакалась, наблюдая за гибелью зонда.



