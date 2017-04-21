Доказано влияние на судьбу человечества из космоса

Шотландские ученые расшифровали тайные знаки на древней глыбе в раскопанном храмовом комплексе Гебекли-Тепе. Исследователи предположили, что предтечи современных людей изобразили на каменной плите столкновение Земли с астероидом.

По данным ученых, на камне нарисована группа комет, которая столкнулась с Землей в то время, когда на Земле наступил миниледниковый период. Эксперты считают, что это событие не только привело к вымиранию шерстистых мамонтов, но и дало импульс к развитию человечества. Ранее версия о падении астероида на Землю была отвергнута экспертным сообществом из-за недостаточности доказательств, но исследование специалистов вновь привело к обсуждению этой темы.

С помощью компьютерной программы шотландцы установили, что нарисованные на плите события произошли примерно одиннадцать тысяч лет назад, в период Позднего дриаса, передает The Telegraph. При этом ученые отметили, что именно эта эпоха стала знаковой в развитии аграрного хозяйства и появлении древних цивилизаций времен неолита.

По версии шотландских ученых, именно падение астероида привело к изменению климата, который ранее не позволял массово выращивать какие-либо зерновые культуры. "То, что происходит сейчас, – результат длительных изменений. Мы собираем доказательства нашей теории", – заявил исследователь Мартин Свитман.

#GobekliTepe-world's oldest temple-6000 years older than Stonehenge-talks of comet striking Earth in 10950BC, sparking rise of civilizations pic.twitter.com/BelRH791zF — Vadim (@vadimbythebay) 21 апреля 2017 г.

"Обнаруженная скала похожа на мемориал в честь одного из худших событий человечества со времен ледникового периода", – сказал он. Ученый добавил, что в Гебекли-Тепе, вероятно, существовала обсерватория, из которой древние жители Земли наблюдали за космосом. Мартин Свитман не верит, что обнаруженное изображение на плите – первое доказательство существования астрономии до нашей эры.

До меня только что дошло,что мамонты вымерли.

Серьезно,вы только подумайте,их больше нет и не будет

НИКОГДА

Боже, кажется мне нужен отдых... — Løndøn�� (@lonely_and_cute) 17 апреля 2017 г.

"Многие рисунки в пещерах времен палеолита изображены с похожими повторяющимися символами, в том числе и животными. Это доказывает, что астрономия существовала еще в античности", – считает шотландец. "Трудно поверить, что древние люди могли проигнорировать приближение огромной кометы", – заключил он.

Напомним, ранее британские ученые выявили последствия теоретического столкновения Земли с астероидом. Они отметили, что при таких обстоятельствах около 60% людей погибнет от ветра и ударной волны.