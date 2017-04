Доказано влияние на судьбу человечества из космоса

По данным ученых, на камне нарисована группа комет, которая столкнулась с Землей в то время, когда на Земле наступил миниледниковый период. Эксперты считают, что это событие не только привело к вымиранию шерстистых мамонтов, но и дало импульс к развитию человечества. Ранее версия о падении астероида на Землю была отвергнута экспертным сообществом из-за недостаточности доказательств, но исследование специалистов вновь привело к обсуждению этой темы.

С помощью компьютерной программы шотландцы установили, что нарисованные на плите события произошли примерно одиннадцать тысяч лет назад, в период Позднего дриаса, передает The Telegraph. При этом ученые отметили, что именно эта эпоха стала знаковой в развитии аграрного хозяйства и появлении древних цивилизаций времен неолита.

По версии шотландских ученых, именно падение астероида привело к изменению климата, который ранее не позволял массово выращивать какие-либо зерновые культуры. "То, что происходит сейчас, – результат длительных изменений. Мы собираем доказательства нашей теории", – заявил исследователь Мартин Свитман.

#GobekliTepe-world's oldest temple-6000 years older than Stonehenge-talks of comet striking Earth in 10950BC, sparking rise of civilizations pic.twitter.com/BelRH791zF