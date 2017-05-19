В работе Twitter произошел двойной сбой

За сутки в работе сети микроблогов Twitter было замечено два сбоя, во время которых некоторые пользователи испытывали проблемы с доступом к сайту, передает "Газета.Ru". Первый с 7:00 до 10:00 мск, второй – с 16:00 до 17:30 мск. "Мы знаем о проблеме и ищем пути решения", – рассказали в службе поддержки социальной сети.