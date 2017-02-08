Российским звездам угрожают убийством вымогатели

Известных российских шоуменов, дизайнеров и блогеров атаковали мошенники. Авторы спама представляются киллерами и требуют деньги за информацию о заказчике убийства.

Такое сообщение получил журналист и телеведущий Антон Красовский. Его скриншот он выложил на своей странице в Facebook.

"Тут такое дело – заказали тебя убрать. Киллеры уже выехали. Если тебе есть до всего этого дело, то мое намерение простое: я хочу продать тебе информацию о заказчиках, время и место покушения на тебя за две тысячи долларов", – написано в сообщении. В мошенническом спаме также указан номер счета, на который нужно перевести деньги.

Сообщение прокомментировали множество пользователей. "Я понимаю, что это разводка, наработанная, типовая, бизнес, ничего личного, но все равно ужасно мерзко", "На такое сообщение можно только ответить...пусть приезжает...встретим", "За вот это вот "доброго времени суток" можно уже тоже заказывать", – пишут читатели.

Один из пользователей отметил, что недавно подобное сообщение с угрозами приходило знаменитому дизайнеру Артемию Лебедеву. Он выкладывал его в своем аккаунте в начале месяца. В письме, якобы отправленном с почтового адреса Ивана Урганта, говорилось, что заказчик попросил инсценировать несчастный случай в виде уличного ограбления.

Отметим, в ноябре 2016 года пользователи Сети пожаловались на приходящие им в мессенджерах спам-сообщения с рекламой наркотических веществ. В них говорилось, что распространяемые с помощью тайников-закладок наркотики доступны во всех городах России и СНГ.

