Первые в России iPhone X расхватали за три минуты

В российском магазине Apple Store 27 октября стартовали продажи iPhone X. Покупателям предлагалось оформить заказ на телефоны, которые Apple доставит с 3 по 7 ноября, пишет сетевое издание m24.ru.

Россияне разобрали все доступные на этот период iPhone X за три минуты. Теперь любителям телефонов Apple придется ждать вторую партию – она появится после официально старта продаж новинки.