На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера

Уфологи в очередной раз отыскали в официальных документах, опубликованных NASA, то, что сочли доказательствами существования высокоразвитой внеземной жизни. На снимке марсианской поверхности они разглядели голову инопланетянина.

С упорством, достойным лучшего применения, искатели внеземной жизни продолжают разглядывать фотографии, сделанные марсоходами, космическими спутниками, телескопами и другими устройствами, заглядывающими за пределы Земли. Уфолог Скот Варинг опубликовал на портале Ufo Sightings Daily результаты собственного расследования.

Пытливый исследователь добрался до снимка, сделанного марсоходом Spirit еще в 2009 году. Скот Варинг обратил внимание на образование необычной формы. По признанию уфолога, находка напомнила ему маску Дарта Вейдера из киновселенной "Звездные войны".

Впрочем, сам Скот Варинг уверен, что это не маска и даже не камень необычной формы, а голова, когда-то принадлежавшая живому и разумному существу. В поперечнике эта "голова" не превышает 25 миллиметров. Сам же инопланетянин, таким образом, должен был быть ростом от семи до 12 сантиметров.

"Это не скульптура, это настоящая голова некогда живого существа. Помните те старые истории про маленьких зеленых людей с Марса? В них было зерно истины. Конечно, они были маленькими и, скорее всего, зеленовато-синими", – уверен уфолог.

Он рассказал, что за время своих изысканий нашел множество снимков, на которых можно разглядеть голову инопланетного существа, но то фото, на основе которого он построил свою теорию, поражает качеством деталей. "Не стоит забывать о жизни, которая когда-то правила этой планетой, хотя и была ростом всего в несколько сантиметров", – заключил Скот Варинг.