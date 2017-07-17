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Hi-tech

НЛО паркуются в кольцах Сатурна

Фото: nasa.gov
Сенсационное заявление сделал экс-сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США Норманн Бегрун. Ученый сообщил, что инопланетяне прячут свои корабли от людей в кольцах Сатурна.
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По словам исследователя, количество космического флота представителей внеземных цивилизаций постоянно увеличивается. А часть его уже перебралась под прикрытие колец Урана и Юпитера.

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Бегрун заявляет, что пришельцы сами создают все новые кольца вокруг планет. Он полагает, что скопление кораблей скоро может пройти критическую точку и инопланетяне будут вынуждены переходить от пассивного наблюдения к конкретным активным действиям, сообщает портал Express.co.uk.

Уфологии со всего мира поддержали шокирующую гипотезу бывшего сотрудника NASA. Они считают, что Бегрун раскрыл одну из самых охраняемых тайн космического агентства. Тем более, что структура, в которой ранее трудился ученый, является подразделением правительства США. Некоторые ученые утверждают, что лично видели перемещение НЛО возле колец Сатурна.

Как писали Dni.Ru, ранее уфолог Маурисио Руис разглядел на снимке, сделанном аппаратом Curiosity, корабль пришельцев. По его словам, NASA уже отправляло к месту крушения робота, однако скрыло это от общественности.

В свою очередь сотрудники космического агентства утверждают, что на фото не что иное, как обломки корабля с Земли, который разбился на Марсе в 2004 году.

Автор: Людмила Фоканова17 июля 2017, 21:54
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