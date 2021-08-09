"Лента.ру" поддержала Дину Аверину новым логотипом

В минувшую субботу, 7 августа, в Токио проходил финал олимпийских соревнований по художественной гимнастике. Однако вместо праздника спорта зрители увидели грандиозный скандал, связанный с весьма неоднозначным судейством. К большому сожалению, главной телевизионной картинкой дня стали не российские спортсмены с золотыми медалями, а слезы разочарования 22-летней Дины Аверины.
13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы не смогла взять золото в индивидуальном многоборье. Так решили судьи, чью работу эксперты и сама спортсменка называют несправедливым. Российские болельщики возмущены не меньше. В социальных сетях требуют наказать судейскую бригаду за необъективность и ищут в их решении политический подтекст.
Дина Аверина заняла второе место, уступив победу спортсменке из Израиля Линой Ашрам, которая во время выступления допустила грубейшую ошибку, уронив ленту. Разница между гимнастками – всего 0,150 балла.
Редакция портала "Лента.ру" заявила о негативном отношении к попыткам смешать спорт и политику. Издание решило поддержать российских олимпийцев и сменила логотип: "Обновленный логотип нашего издания напомнит миллионам россиян, кто на самом деле был достоин золотой медали".
На новом логотипе теперь изображена Дина Аверина в спортивной форме с красной лентой в руках. Красноречивая надпись гласит: "Дина ленту не уронит!", что, кроме прочего, является отсылкой к названию самого издания.
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