Набирает обороты скандал, связанный с белорусской олимпийской сборной. Видеообращение бегуньи Кристины Тимановской могло бы так и остаться негативным моментом локального уровня, если бы не своеобразное поведение властей Белоруссии.
Теперь скандал вышел на мировой уровень, и режим Александра Лукашенко устами различных общественных функционеров, политиков и журналистов пытается очернить спортсменку, чтобы хоть как-то оправдать свои действия. Так, депутат республиканского парламента Виталий Уткин назвал Кристину Тимановскую предателем. В эфире телеканала СТВ он заявил, что спортсменка поступила подло.
Парламентарий обвинил ее в неспортивном поведении. Он отметил, что заявление бегуньи было направлено против своих земляков и олимпийской сборной страны. Уткин не исключил, что спортсменка могла провести спланированную политическую акцию, чтобы поставить под удар Белоруссию.
По его версии, "беглые" граждане на деньги неких западных фондов очерняют республику. Депутат напомнил про известных спортсменов, которые получали травмы, но все равно отстаивали честь страны.
Отметим, что Уткин обвинил белорусскую спортсменку Тимановскую в предательстве после того, как она во время Олимпиады в Токио раскритиковала спортивных чиновников. Реакция властей не заставила себя долго ждать – бегунью попытались вывезти из Японии обратно в Белоруссию.
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