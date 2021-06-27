Во время матча в Москве умер 17-летний футболист

Очередной матч Юга-Западной лиги Первенства России среди любительских футбольных клубов, который прошел на стадионе "Вернадка Парк" в Москве, начался с трагедии. В самом начале встречи 17-летний игрок команды "Браавос" потерял сознание. Врачам его спасти не удалось. Теперь в причинах его смерти предстоит разобраться специалистам.
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