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Спорт

Во время матча в Москве умер 17-летний футболист

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Очередной матч Юга-Западной лиги Первенства России среди любительских футбольных клубов, который прошел на стадионе "Вернадка Парк" в Москве, начался с трагедии. В самом начале встречи 17-летний игрок команды "Браавос" потерял сознание. Врачам его спасти не удалось. Теперь в причинах его смерти предстоит разобраться специалистам.

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Автор: 27 июня 2021, 17:19 Источник: телеграм-канал LifeShot ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость786957
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Как же так? Хоть и любительская лига, но разве там не проверяют игроков перед матчем,- хотя бы измерить давление, пульс.. И что-то непонятно: не могут определить кто он, был "подставной игрок", "друг попросил".. Такой молодой парнишка.. Может быть были серьёзные проблемы со здоровьем? Но "молодость" не обращает на них внимания, молодым хочется везде себя попробовать. Очень жаль, соболезнование семье, матери каково сейчас.. Трагедия, когда такие молодые уходят.
Гость786193
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Какой ужас Бедный ,бедный мальчик скорее всего.у него была не диагностированная кардиопатия -на тромбоз можно было подуматью если бы у него был порок сердца Соболезнования родным и близким Пережить такое-просто ужас
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