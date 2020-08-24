Российский футболист Дмитрий Баринов получил тяжелую травму на матче

Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Баринов был серьезно травмирован во время одного из матчей. У спортсмена диагностирован разрыв связки колена.
По данным RT, Баринову необходима длительная реабилитация. После травмирования он покидал футбольное поле со слезами на глазах.
Популярные темы форума
Не люблю жену
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Кто отравил Навального?
Кого вы считаете сексуальным?
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
эффектная внешность
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Дочь выросла потаскухой