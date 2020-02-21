Макгрегор обратился к Нурмагомедову перед важным боем

Ирландский боец Конор Макгрегор обратился к Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону перед предстоящим титульным поединком. "В восторге. Удачи, мужики", — написал он в комментариях под постом с постером турнира UFC 249 в "Инстаграм".
Поединок пройдет в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке, напоминает RT. Стоит отметить, что за карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.
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