Объявлено имя нового президента Федерации биатлона Москвы

На отчетно-выборной конференции Федерации биатлона Москвы было объявлено имя нового главы организации. Ее возглавил вице-президент Союза биатлонистов России, судья международной категории Иван Мелихов, передает "Радио 1". Отмечается, что занимавший эту должность ранее чемпион мира Сергей Рожков свою кандидатуру не выдвигал. Он принял решение сосредоточить усилия на работе в Общественной палате.