Никогда не восстановится: Малышева вынесла вердикт Шумахеру

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева прокомментировала информацию о том, что немецкий гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание. По ее мнению, вероятность того, что мозг спортсмена вновь будет нормально функционировать, крайне мала.
"Когда человек длительный период остается без сознания, в коме, высшие корковые функции мозга в таких случаях, как правило, не восстанавливаются. Единичные случаи исцеления таких пациентов все же происходят, но крайне редко", – цитирует одного из экспертов передачи Teleprogramma.pro.
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