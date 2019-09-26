Умер адвокат Александра Кокорина

Российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Подмосковье. Причина смерти пока не раскрывается. Татьяна Стукалова предположила, что у коллеги были проблемы с сердцем, передает телеканал "360".
В 1990-е Андрей Ромашов работал в правоохранительных органах, затем стал адвокатом. Юрист представлял интересы таких известных персон, как футболист Александр Кокорин и блогер Эрик Китуашвили (Давидыч), сообщает газета "Петербургский дневник".
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