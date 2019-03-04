Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
В ролике можно увидеть, как Чалар пронес опасный предмет на поле. Во время игры спортсмен вступил в конфликт с противниками и нанес каждому из них несколько ударов лезвием. Пострадавшие не сразу поняли, что произошло. После игры член команды "Сакарьяспор" опубликовал в Twitter фотографии, на которых спортсмены показывают ранения, передает телеканал "360".
Представители клуба "Амедспор" отвергли обвинения в адрес Мансура. По их мнению, турецкого футболиста хотят оклеветать, сообщает Пятый канал. Полиция изучает обстоятельства случившегося.
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