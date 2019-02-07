Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
Сообщение о гибели Евгении Ивановой появилось на сайте Стрелкового союза России. В нем отмечается, что Иванова работала с российскими стрелками более 3 лет, и за это время стала неотъемлемой частью коллектива.
"Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате", – написано в сообщении.
Коллеги подчеркивают, что Евгения внесла бесценный вклад в успешное выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Ее высокий профессионализм был отмечен не только в России: Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.
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