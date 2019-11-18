Отец высказался о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын пока не намерен завершать карьеру. "Еще два года мы в боях", – цитирует его RT.
Стоит отметить, что следующим соперником Нурмагомедова вероятнее всего станет американец Тони Фергюсон. Напомним, что в ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!