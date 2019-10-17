Знаменитый боксер умер в 27 лет после нокаута

Американский боксер Патрик Дэй умер после поединка с Чарльзом Конвеллом. Трагедия произошла из-за черепно-мозговой травмы, полученной бойцом во время драки.
Патрику Дэю было 27 лет. Спортсмена вынесли с ринга в бессознательном состоянии. Врачи провели операцию на головном мозге, пишет RT.
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