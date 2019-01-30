Побивший Хабиба Нурмагомедова чемпион мира умер после похода в сауну

В Азербайджане скончался боец смешанного стиля Хамис Мамедов. По предварительным данным, причиной его смерти стала халатность врачей, передает телеканал "360".
Родные спортсмена убеждены: медики не выявили у него пневмонию. Напомним, что Хамис Мамедов прославился, победив в сезоне-2005/2006 действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
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