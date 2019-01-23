"Папа, как же мне страшно!": обнародованы леденящие душу слова пропавшего футболиста

Самолет, направлявшийся из Нанта в Кардифф, пропал возле острова Гернси в понедельник. В Сети появилось последнее аудиосообщение, которое отправил один из пассажиров – аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Спортсмен отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp. Он рассказал, что самолет находится в ужасном состоянии. Эмилиано Сала боится, что воздушное судно может упасть в любой момент, пишет RT.

"Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф… Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно", – передает его слова НСН.

Полиция острова уже второй день ведет поиски пропавшего самолета. На борту находились двое человек – футболист Эмилиано Сала и пилот. В ходе операции были задействованы воздушные и морские средства Великобритании, Франции и островов в проливе Ла-Манш. Спасатели уже обнаружили обломки самолета. Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд считает, что у полиции нет шансов найти выживших пассажиров.

"Если самолет действительно оказался в воде, то шансов выжить у пассажиров нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов – это очень холодно, человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа. Если они погибли, то тела мы найдем, но не знаю когда – сегодня или через две-три недели. Там сильное течение", – передает "Советский Спорт" комментарий пресс-службы полиции Гернси.