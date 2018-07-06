Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018
Зацелованный корреспондент засмеялся и сильно смутился. В китайской социальной сети Weibo возмутились поведением россиянок. Люди недоумевают, почему действия болельщиц не критиковались так же, как это делается в отношении мужчин, целовавших репортеров-женщин. Китайцы сделали вывод, что реакция на этот случай доказывает неравенство полов, передает BBC News.
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