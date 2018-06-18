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Некрасивые россиянки возмутили гостей ЧМ-2018

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гендерный скандал вызвала публикация швейцарского журналиста Рене Вебера. Прибывший на мировое первенство по футболу мужчина остановился в Тольятти Самарской области. 
прочитано 2247 раз

Иностранный гость раскритиковал россиянок в своей статье "Где прекрасные Ольги с Волги?" для издания Die Südostschweiz. Вебер сообщил, что разочарован нашими соотечественницами.

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Он возмутился, что русских женщин во всем мире считают образцом красоты, мечтой. Однако ожидания швейцарца, по его словам, не оправдались. "Как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением… В городе с населением в 700 тысяч человек я заметил не так много красивых женщин", – цитирует Вебера "Чемпионат.com".

При этом иностранец отметил, что, возможно, просто еще не был "в нужном месте". "Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами", – предположил журналист.

Отзыв Вебера о русских женщинах уже подвергли критике в Швейцарии. Одна из журналисток обвинила его в сексизме. Отметим, фраза "Ольги с Волги" стала популярной после исполненной в середине 80-х песни немецкого рок-певца Удо Линденберга "Москва".

Напомним, что церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

Автор: Людмила Фоканова18 июня 2018, 16:43
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