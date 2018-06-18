Некрасивые россиянки возмутили гостей ЧМ-2018

Гендерный скандал вызвала публикация швейцарского журналиста Рене Вебера. Прибывший на мировое первенство по футболу мужчина остановился в Тольятти Самарской области.

Иностранный гость раскритиковал россиянок в своей статье "Где прекрасные Ольги с Волги?" для издания Die Südostschweiz. Вебер сообщил, что разочарован нашими соотечественницами.

Он возмутился, что русских женщин во всем мире считают образцом красоты, мечтой. Однако ожидания швейцарца, по его словам, не оправдались. "Как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением… В городе с населением в 700 тысяч человек я заметил не так много красивых женщин", – цитирует Вебера "Чемпионат.com".

При этом иностранец отметил, что, возможно, просто еще не был "в нужном месте". "Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами", – предположил журналист.

Отзыв Вебера о русских женщинах уже подвергли критике в Швейцарии. Одна из журналисток обвинила его в сексизме. Отметим, фраза "Ольги с Волги" стала популярной после исполненной в середине 80-х песни немецкого рок-певца Удо Линденберга "Москва".

Напомним, что церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.