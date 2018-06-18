Триумф россиян на ЧМ-2018 ужаснул Запад

По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.



Американские СМИ и зоозащитники ужаснулись атмосфере, царящей на ЧМ-2018 в России. Представителей организации PETA возмутил тот факт, что после победы сборной в матче с Саудовской Аравией болельщики в Москве прокатили на машине играющего на вувузеле медведя.

"К сожалению, в России во время праздничных событий или массовых мероприятий использование диких животных является обычным делом. В такие моменты часто можно увидеть медведей, хищных птиц или других экзотических животных вроде обезьян, которых приводят, чтобы люди могли с ними сфотографироваться или посмотреть, как они танцуют", – отметил корреспондент CNN.

Он назвал происходящее средневековым развлечением и обратил внимание на негативную реакцию по всему миру. По его словам, в немецком отделении PETA даже составили официальное заявление по этому поводу.

"Этому жестокому и унизительному зрелищу – медведю, которого заставили играть на музыкальном инструменте – не место среди образов, ассоциирующихся с Москвой и чемпионатом мира", – отметили в организации. Там призвали российские власти конфисковать животное у владельца и поселить его в заповеднике.

Напомним, что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". В матче открытия ЧМ-2018 российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.