Cборная России осталась без жилья на ЧМ-2018

Проживание сборной России по футболу на базе в Новогорске оплачено лишь до 25 июня. В этот день российские спортсмены сыграют заключительный матч группового этапа против сборной Уругвая.



Судя по всему, руководство Российского футбольного союза не верит в успешное выступление нашей сборной на мундиале. Такой вывод можно сделать исходя из того, что проживание команды России на базе в Новогорске забронировали четко до последнего матча группового этапа.

Российские болельщики, мягко говоря, оказались удивлены этой информацией, ведь отечественные спортсмены в матче открытия мундиаля сумели доказать, что достойны лучшего мнения о себе. "Мы, простые зрители, не обращаем внимания на скепсис профессионалов и продолжаем верить в ребят. Боже, пусть им придется продлять срок проживания!" – пишут пользователи Сети.

Решение спортивных чиновников вызвало у многих россиян неодобрение, передает Telegram-канал "Мутко против". "Все мы болеем за сборную России и желаем ей только здоровьичка. Правда, вот наши спортивные чиновники подходят к вопросу куда рациональнее и без ненужной веры в провидение", – высказались болельщики.



Напомним, что сборная России выступает в группе А с командами Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. Арабов отечественные футболисты уже разгромили в матче открытия со счетом 5:0.

Стоит отметить, что если подопечные Станислава Черчесова попадут в плей-офф, им предстоит матч с одной из команд группы В. В ней, в свою очередь, играют испанцы, португальцы, марокканцы и иранцы. Последние являются лидерами группы после первого тура.