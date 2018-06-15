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Спорт

Украина нашла способ сорвать ЧМ-2018

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Киеву не дает покоя тот факт, что долгожданный ЧМ-2018 стратовал без нареканий и теперь дарит радость тысячам болельщиков по всему миру. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что футбольные фанаты из Незалежной должны испортить праздник всем гостям России.
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Чиновник отметил, что украинцы планируют некие акции таким образом, чтобы у каждого, кто едет в Россию на матчи мундиаля, испортилось впечатление о празднике. При этом Климкин отметил, что прекрасно понимает желание граждан Незалежной поддержать свою команду.

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Тем не менее, чиновник с задором сектанта внушал болельщикам, что те едут в Россию не ради празднования Кубка мира, а для того, чтобы нанести максимальный вред торжеству, передает сайт "Украинские новости". "Футбольный праздник мы им должны испортить", – резюмировал он.

По иронии судьбы, в Киеве сообщили, что бойкотировать ЧМ-2018 не могут по финансовым соображениям. Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины рассказал, что в стране вынуждены транслировать чемпионат мира по футболу в России, чтобы не потерять возможность показать следующий ЧМ в Катаре в 2022 году.

Контракт на трансляции был заключен с Европейским союзом вещателей еще до массового бойкота на Украине мундиаля. Отказавшись выполнять контракт, телеканал "попал" на крупную сумму денег. После выплаты долга Украина может надеяться на показ ЧМ-2020.

Напомним, что мундиаль проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

Автор: Михаил Вштанов15 июня 2018, 20:33

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