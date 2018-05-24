"Вплоть до летального исхода": Валуев рассказал о страшном диагнозе
Валуев рассказал о причинах, побудивших его завершить спортивную карьеру. По его словам, эндокринологи поставили ему диагноз "акромегалия". Это вид доброкачественной опухоли в мозгу, которую необходимо вовремя удалить.
Депутат отметил, что именно из-за этого недуга он имеет такой рост. "И мне пришлось закончить. Потому что нужно было делать операции серьезные… Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотя если бы было по-другому, я б еще подумал", – приводит слова боксера "Матч ТВ".
Напомним, Николай Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010 году. В его активе – 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед и потерпел два поражения. В Госдуме он работает с 2011 года.
Как писали Dni.Ru, Валуев рассказывал, что из-за доброкачественной опухоли пережил трепанацию черепа. Примечательно, что ранее официальной причиной завершения карьеры боксера считались травмы плеча и кисти, по поводу которых Валуеву делали операции, а также травмы коленных суставов.
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