Валуев перенес две операции из-за опухоли мозга

Николай Валуев откровенно рассказал об опухоли головного мозга, которую у него обнаружили в 2013 году. Боксеру пришлось обратиться за помощью к российским врачам после того, как немецкие специалисты допустили ошибку. Раньше эту историю спортсмен старался сохранить в тайне.

Николай перенес две операции на мозге. Первую – в Германии, чтобы удалить опухоль. Вторую – в России, чтобы исправить ошибки европейских врачей. Весь этот тяжелый период в жизни Валуева поддерживала жена Галина. "Она является тем человеком, в котором можно быть уверенным на 100 процентов", – заявил любящий муж.

По словам спортсмена, его хворь – это генетика. "Никто не может быть застрахован. У меня была небольшая опухоль гипофиза. Операцию пришлось делать два раза. Я ездил в Германию, и там недоделали операцию, стоившую приличных денег. Я уже было успокоился, но, слава Богу, в России нашли эту историю. В итоге оказалось, что она у меня есть и может давать рецидивы. У врачей это называется акромегалия", – рассказал Николай в эфире шоу Первого канала "Про любовь".

Из-за опухоли профессиональный спортсмен был вынужден уйти из бокса. "Тогда у меня уже было двое детей, и я решил, что дальше рисковать не надо. Во второй раз все сделали в Алмазово, дочистили то, что не удалось немцам", – отметил Валуев.

В день операции Николай решил сберечь нервные клетки супруги и поехал к хирургу без нее. Галина осталась дома и узнавала о состоянии мужа по телефону. "У меня были ужасные ощущения", – не без содрогания вспоминает жена боксера.

Когда Николаю делали вторую операцию, его супруга переживала еще больше. "Сначала была дикая злость на немцев. Потому что мы несколько лет жили в полной уверенности, что у нас все хорошо и замечательно. А когда все вскрылось, была большая злость. Я думала: "Почему так?" Ведь рассказывали одно, но в итоге все вышло абсолютно по-другому. Но все хорошо, что хорошо заканчивается", – резюмировала Галина.