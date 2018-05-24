Названа причина внезапного развода Мустафиной

Знаменитая гимнастка Алия Мустафина не простила мужу мимолетное увлечение. Это и стало причиной ее развода с бобслеистом Алексеем Зайцевым.

Двукратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы сейчас тренируется в Пензе. Там же оттачивает мастерство ее бывший бойфренд, гимнаст Павел Павлов. Есть информация, что, узнав о разводе Мустафиной с Зайцевым, Павел решил вернуть первую любовь. Во всяком случае, они с Алией тесно общаются.

25 мая Алия привезет маленькую дочь к родителям, рассказал отец гимнастки, Фаргат Мустафин. "Мы на лето уезжаем из Москвы в Нижегородскую область, в деревню Малое Рыбушкино. Там у нас небольшой домик. Внучка побудет на природе. Сообразительная девочка растет. Нянчить ее – одно удовольствие", – признался счастливый дед.

Что же касается развода Алии и Алексея, то у родителей есть надежда, что все образуется. "Может, поживут отдельно, мозги на место встанут – и сойдутся вновь", – говорит Мустафин-старший.

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) 19 Апр 2018 в 8:25 PDT

О возможных похождениях бывшего зятя отец Алии ничего не знает – или предпочитает не распространяться. "Я в эти дела не влезаю. Молодые сейчас все членистоногие. Куда член, туда и они. Мне кажется, дочка поторопилась со свадьбой. Я говорил ей: "Вы с Лешкой еще сами как дети. Куда вы спешите? Он еще в спорте, ты тоже карьеру не закончила". Но Алька же упрямая, захотела родить", – заключил отец гимнастки. По его словам, Алия и Алексей – взрослые люди и должны сами отвечать за свою жизнь. А родители могут только помогать, приводит его слова портал EG.ru.

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) 23 Май 2018 в 12:42 PDT

Напомним, гимнастка Алия Мустафина и бобслеист Алексей Зайцев связали себя узами брака в ноябре 2016 года. В июне 2017-го у них родилась дочь Алиса. После рождения первенца спортсменка вернулась в большой спорт. Незадолго до своего шокирующего заявления о разводе завоевала золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани в составе команды "Москва-1".

О расставании с супругом известная российская спортсменка решила сообщить своим поклонникам сама. "Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась", – написала гимнастка на своей странице в Instagram.