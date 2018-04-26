Юная биатлонистка довела до дрожи рассказом о домогательствах тренера

Люди, покрывающие тренера Сергея Тутмина, должны быть изгнаны из спорта. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обещает дойти до высших эшелонов власти, но добиться серьезного наказания для "растлителя несовершеннолетних".

Резцова собирается встретиться с министром спорта. Ему уже докладывал о ситуации президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Чемпионка считает, что как раз они и договорились "спустить дело на тормозах".

"Нуждов сейчас пробивается в правление Союза биатлонистов России, он подбивает туда клинья. Таких людей просто не должно быть в российском спорте. Будем биться по всем каналам. Аня боится, и другие девочки боятся, будут угрозы и давление на них", – заявила Резцова.

По мнению спортсменки, чиновники просто так не успокоятся - но она не намерена останавливаться. Анфиса планирует распространить историю несовершеннолетней биатлонистки во всех СМИ и на федеральных телеканалах. "Родители должны увидеть, где у них дети занимаются спортом и что там происходит вообще. У нас биатлон достаточно популярный, один из ведущих видов спорта, поэтому молодежь очень хочет заниматься биатлоном", – сказала Резцова в эфире НСН. Она считает, что тренер должен понести наказание, иначе подобные случаи будут повторяться.

Скандал разразился вокруг 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой и ее наставника. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. По словам Анны, в сентябре 2017 года в Саранске он предложил ей вступить в интимную связь. За это он якобы обещал девушке помощь в спортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не надо, но домогательства с его стороны продолжились. Биатлонистка сделала аудиозапись разговора с Тутминым, когда он объяснял, почему она должна вступить с ним в близкие отношения.

Как сообщалось, тренер Тутмин после встречи Анны Моисеевой с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым уволился по собственному желанию. Однако Резцова намерена добиваться более серьезного наказания. Делом занялся Следственный комитет.