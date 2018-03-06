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Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Владимир Путин помог футболистам отметить круглую дату – 100 дней до старта чемпионата мира. Президент показал прекрасное владение мячом. В Сети уже появилось соответствующее видео.
прочитано 509 раз

Звезды мирового футбола на видео чеканят мяч ровно 100 раз. Это символизирует количеству дней до начала мундиаля. В посвященном турниру ролике снялся и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Также в съемках приняли участие мировые звезды – Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге и Петер Шмейхель, пишет "Газета.ru".

Автор: Андрей Евлампиев6 марта 2018, 12:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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