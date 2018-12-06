Юные спортсмены померились силами в батутном парке "НЕБО"
Посмотреть на соревнования пришли представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России и спортивных федераций – всего более 300 гостей.
Перед ними выступили 128 молодых спортсменов, которые померились силами в категориях "Акробатика на дорожке" и "Олимпийские прыжки".
Собравшиеся увидели не только выступления юных атлетов. В перерывах гостей развлекали творческие коллективы, а мастера слэклайна показали эффектные трюки. Кроме того, зрители сами могли почувствовать себя атлетами: профессиональные спортсмены, которые строят карьеру в центрах "НЕБО", проводили для них мастер-классы по прыжкам на батутах и активно вовлекали гостей в спортивный процесс.
Отличительной чертой соревнований стало выступление детей с расстройством аутического спектра (РАС). Это одно из первых массовых состязаний для особенных ребят в нашей стране. Дети продемонстрировали свои успехи в акробатике и батутном спорте.
Прошедшие соревнования стали крупнейшими за последние четыре года. Мероприятие поддержали в Федерации прыжков на батуте и в "Школе героев" – центре адаптивной физкультуры, спорта и помощи людям с ментальными нарушениями и другими сложностями.
Победители состязаний получили призы и медали. Участникам вручили сертификаты, ценные подарки и абонементы от французского производителя спорттоваров.
Формат соревнований будет расширяться. Организаторы спортивного праздника пообещали, что в следующем году в состязаниях примут участие еще больше атлетов. Планируется, что новый турнир в парке "НЕБО" пройдет уже весной.
Спортивно-развлекательная сеть "НЕБО" предлагает развлечения для детей и взрослых. К услугам посетителей огромная батутная арена, веревочный парк, скалодром, арена гладиаторов, горки, баскетбол на батуте и множество других увлекательных активностей.
В стране ожидается рост безработицы
Телеведущая не намерена молчать
Девушка забеременела от Дмитрия Чеботова
Комментатор считает вердикт Фемиды несправедливым