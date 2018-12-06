Юные спортсмены померились силами в батутном парке "НЕБО"

В пятницу, 30 ноября, в московском батутном парке "НЕБО" по адресу Енисейская, 36 собрались сотни гостей, неравнодушных к батутному спорту и акробатике. Перед зрителями выступили более 100 юных спортсменов.



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