Спортивные парки "Небо" отметили четырехлетие с размахом

В спортивно-развлекательных парках "Небо" в воскресенье, 16 декабря, прошел масштабный праздник в честь четырехлетия сети. С полудня и до вечера в четырех парках в разных частях Москвы прошли захватывающие мероприятия с участием известных актеров, спортсменов и музыкантов.



Сеть спортивно-развлекательных центров "Небо" со своими детьми посетили актрисы Юлия Такшина и Екатерина Шпица, ведущая Анна Городжая, фигуристка Анастасия Гребенкина, певицы МАЛИНА и Карина Кокс. Компанию им составили блогера Екатерина Казак и Александр Тихомиров.



ПО ТЕМЕ Юные спортсмены померились силами в батутном парке "НЕБО"

"Небо" подготовило для детей и взрослых огромное количество самых разнообразных активностей. Гости спортивно-развлекательных центров имели замечательную возможность ознакомиться со всеми возможностями парков, отдохнуть и заняться спортом.

Посетители участвовали в играх, веселились вместе со спортсменами и звездами, наслаждались яркими, зрелищными шоу. Свои достижения на батутной арене продемонстрировали воздушные гимнасты, батутисты и акробаты из числа лучших учеников спортивной школы "Небо".

Зрители увидели костюмированное театральное шоу артистов в образах Леди Баг и Супер кота. Кроме того, инструкторы спортивно-развлекательных центров рассказали гостям о новых направлениях тренировок и дальнейшем развитии школы.

Особенно весело было детям. Для них "Небо" подготовило увлекательные командные игры, конкурсы, гладиаторские бои, танцы на батутах в окружении мыльных пузырей с героями фильмов и мультиков. А профессиональный иллюзионист показал трюки с огнем, водой, картами, свечами и тростями.

На празднике спорта и хорошего настроения нашлось место и науке. Ребятам продемонстрировали химические опыты с сухим льдом, жидким азотом и туманами. На мастер-классах каждый юный посетитель мог мог научиться твистингу и приготовлению нитро-мороженого.

В завершении праздника фирменный заяц SKY сделал сладкий подарок гостям "Неба" – праздничный торт по специальному, домашнему рецепту.

Напомним, в конце ноября в московском спортивном парке "Небо" по адресу Енисейская, 36 прошли соревнования по батутному спорту и акробатике. Перед зрителями выступили более 100 юных спортсменов. Посмотреть на состязания пришли представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России и спортивных федераций – всего более 300 гостей.