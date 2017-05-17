На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился
Как видно на опубликованной видеозаписи, штангист одним рывком поднимает 136 килограммов. После этого, словно благодаря Бога за удачную попытку, спортсмен крестится, передает 1news.az.По итогам соревнований Киемех занял шестое место в весовой категории до 85 килограммов.
Игры исламской солидарности проходят в Баку с 12 по 22 мая. В соревнованиях по 20 видам спорта принимают участие атлеты из 57 стран
Судебные приставы не пускают шоумена заграницу
Поклонники разглядели у певицы округлившийся животик
Певица высказалась о результатах "Евровидения"
Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись