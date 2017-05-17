На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился

На Играх исламской солидарности в Баку внимание журналистов привлек необычный жест камерунского штангиста. Дональд Киемех по-христиански перекрестился после того, как поднял штангу.

Как видно на опубликованной видеозаписи, штангист одним рывком поднимает 136 килограммов. После этого, словно благодаря Бога за удачную попытку, спортсмен крестится, передает 1news.az.По итогам соревнований Киемех занял шестое место в весовой категории до 85 килограммов.

Игры исламской солидарности проходят в Баку с 12 по 22 мая. В соревнованиях по 20 видам спорта принимают участие атлеты из 57 стран





