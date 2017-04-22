Многострадальный стадион "Зенита" открыли грандиозным скандалом
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Забитыми мячами отметились Бранислав Иванович (86-я минута) и Йоан Молло (90+3).
Уральцам удавалось успешно сдерживать атаки питерцев на протяжении большей части матча, периодически огрызаясь острыми контр-атаками. Однако на 61-й минуте в игру "вступил" главный арбитр Алексей Еськов, удаливший двух игроков "Урала" за две минуту. Сначала желтую карточку получил Эрик Бикфалви, которая стала для румынского полузащитника второй, а затем нападающий Роман Павлюченко получил прямое удаление за эмоции и препирания с судьей.
Тарханову, конечно, надо было уводить команду.— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.
Гости стойко оборонялись еще 25 минут, однако численное преимущество все же сыграло свою роль. После первого гола страсти на поле вновь накалились: сцепились Роман Емельянов и Артем Дзюба, а потерявший контроль над игрой Еськов не нашел ничего лучшего, как удалить еще одного игрока "Урала". В итоге уральцы заканчивали встречу ввосьмером.
Коротко о матче: от Урала отвернулась фортуна. (с) ГСО. Да, и повернулась к Зениту и звать фортуну Еськов.— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.
Отметим, что также дебютная игра была высмеяна пользователями соцсетей. Присутствующие на встрече журналисты обратили внимание на плохое качество газона. В частности, возле одного из угловых флажков лежит заплатка из пластиковой травы.
Извините, а я правильно вижу, что у углового флажка заплатка из пластиковой (?!) травы на новом стадионе в Санкт-Петербурге? https://t.co/HPRRxxluRL— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.
@G_o_s_h_a pic.twitter.com/lqAfJXPTGH— Хороший Мукунку (@Gazzaev_PES) 22 апреля 2017 г.
Лунёв закапывает ямку �� pic.twitter.com/Gi9F4Ow94F— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 апреля 2017 г.
Также болельщики жаловались на протекающую крышу, которую на время матча закрыли.
Сегодня зрители пришли на первый матч недостроенного стадиона в Питере, протекает крыша #питер— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 22 апреля 2017 г.
Строили 10 лет pic.twitter.com/JgTYIXaAL5
Напомним, футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство объекта велось почти десять лет и сопровождалось коррупционными скандалами. Стоимость всех работ за эти годы приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдет ряд матчей Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.
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