Многострадальный стадион "Зенита" открыли грандиозным скандалом

В Северной столице состоялся матч-открытие многострадального стадиона "Санкт-Петербург". Первая игра обернулась настоящим разочарованием: главным героем стал арбитр Алексей Еськов, удаливший сразу троих футболистов екатеринбургского "Урала".

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Забитыми мячами отметились Бранислав Иванович (86-я минута) и Йоан Молло (90+3).

Уральцам удавалось успешно сдерживать атаки питерцев на протяжении большей части матча, периодически огрызаясь острыми контр-атаками. Однако на 61-й минуте в игру "вступил" главный арбитр Алексей Еськов, удаливший двух игроков "Урала" за две минуту. Сначала желтую карточку получил Эрик Бикфалви, которая стала для румынского полузащитника второй, а затем нападающий Роман Павлюченко получил прямое удаление за эмоции и препирания с судьей.

Тарханову, конечно, надо было уводить команду. — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.

Гости стойко оборонялись еще 25 минут, однако численное преимущество все же сыграло свою роль. После первого гола страсти на поле вновь накалились: сцепились Роман Емельянов и Артем Дзюба, а потерявший контроль над игрой Еськов не нашел ничего лучшего, как удалить еще одного игрока "Урала". В итоге уральцы заканчивали встречу ввосьмером.

Коротко о матче: от Урала отвернулась фортуна. (с) ГСО. Да, и повернулась к Зениту и звать фортуну Еськов. — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.

Отметим, что также дебютная игра была высмеяна пользователями соцсетей. Присутствующие на встрече журналисты обратили внимание на плохое качество газона. В частности, возле одного из угловых флажков лежит заплатка из пластиковой травы.

Извините, а я правильно вижу, что у углового флажка заплатка из пластиковой (?!) травы на новом стадионе в Санкт-Петербурге? https://t.co/HPRRxxluRL — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 22 апреля 2017 г.

Также болельщики жаловались на протекающую крышу, которую на время матча закрыли.

Сегодня зрители пришли на первый матч недостроенного стадиона в Питере, протекает крыша #питер



Строили 10 лет pic.twitter.com/JgTYIXaAL5 — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 22 апреля 2017 г.

Напомним, футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство объекта велось почти десять лет и сопровождалось коррупционными скандалами. Стоимость всех работ за эти годы приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдет ряд матчей Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.





