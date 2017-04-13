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Регионы

"Зенит-Арена": скоро играть, но непонятно как

Фото: facebook.com/zenitarenaspb
Стремительно приближается заявленная дата первого футбольного матча на новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который команда клуба "Зенит" должна провести уже 23 апреля. Но новости о событиях на все еще достраивающемся стадионе и вокруг него продолжают будоражить умы не только чиновников и специалистов, задействованных на строительстве, но и просто футбольных болельщиков и обывателей.
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Первое, что бросается в глаза из последних событий, – это заявление вице-премьера Виталия Мутко о том, что хоккейный матч на стадионе на Крестовском острове, который примет футбольные матчи Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018, можно будет провести тогда, когда стадионом будет владеть футбольный клуб "Зенит".

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Несколько ранее, в середине марта член Совета директоров КХЛ Александр Медведев заявил, что на стадионе в 2017 году будет проведен хоккейный матч. Так и хочется сказать: "Господа, вы о чем? Какой хоккей? Давайте вначале попытаемся провести футбольный матч, причем любой, пусть с плохо раздвигающейся крышей и протечками, пусть с проблемным выкатным полем, пусть с блеклой травой и проваливающимися креслами, пусть даже без положенной пуско-наладки!"

Сначала нам заявляли, что стадион будет сдан в эксплуатацию в канун Нового года. "29 декабря северо-западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа", – процитировал текст заключения Ростехнадзора "Спорт-Экспресс".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в конце декабря заявил, что полученное заключение означает, что с сегодняшнего дня "Крестовский" считается достроенным. "Мы получаем все документы по приему стадиона на Крестовском острове. С сегодняшнего дня арена считается построенной. В планах до лета провести на новой арене мотошоу, лазерное шоу, затем футбольный матч", – сказал чиновник.

А недавно, спустя 2,5 месяца, Виталий Мутко в интервью заявил относительно возможности проведения хоккейного матча: "Стадион надо ввести в эксплуатацию, провести Кубок конфедераций. Впереди чемпионат мира. У нас еще масса проблем там..." Тем самым вице-премьер своим осторожным заявлением фактически признал, что 29 декабря прошлого года была всего лишь своего рода PR-акция с привлечением Ростехнадзора, целью которой стала демонстрация выполнения обещаний по срокам сдачи стадиона в эксплуатацию.

Бог с ним, с хоккеем, давайте вернемся к футболу. Ранее нам заявляли, что первый матч "Зенита" на Крестовском острове должен пройти уже в конце апреля, но, как выясняется, официально сданный в эксплуатацию стадион пока в чемпионате России даже не заявлен! 

Скриншот с официального сайта РФПЛ

То есть на сайте Российской футбольной премьер-лиги новый стадион еще не появился, а это значит, что все процедуры по его сертификации пока не проведены. Это является еще одним подтверждением того, что власти, и в первую очередь, вице-губернатор Игорь Албин, ответственный за строительство стадиона и продемонстрировавший 29 декабря разрешение на его ввод в эксплуатацию, целенаправленно создают в общественном мнении впечатление, что они "все-таки домучили, наконец, десятилетнюю стройку".

По утверждениям строительных подрядчиков, в декабре 2016 года недостатков на строящемся стадионе насчитывалось несколько тысяч. При этом генподрядчик строительства "Метрострой" начал работать на стадионе всего лишь в июле 2016 года, а сам господин Албин вместе с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга контролировал строительство уже почти два года (с апреля 2015 года).

Так, например, до сих пор остаются нерешенными самые большие проблемы: вибрация выкатного поля и трудности с раздвижной крышей. И хотя чиновники заявляют, что параметр вибрации футбольного поля не установлен никакими нормативами, и рапортуют о "победе над вибрацией", от этого она не исчезает. Тем временем в интернете появилось объявление по набору в "массовку" для проверки вибрации выкатного поля.

Очевидно, готовится очередное шоу, которое чиновники устраивают в презентационных целях. Между тем, как писали СМИ, возможно, именно куратор стройки Игорь Албин допустил ошибку, приняв решение об облегчении выкатной конструкции, что и привело к появлению вибрации.

Более того, недавно из новостей мы узнали, что может случиться так, что  поле стадиона до ЧМ-2018 вообще выкатываться не будет. Об этом, в частности, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, комментируя информацию о планах проведения на "Крестовском" хоккейного матча.

Что же касается раздвижной крыши, то осенью 2016 года при попытке ее раздвинуть были сломаны два привода из-за невозможности синхронизации движения всех тележек. Работы по ее "доведению до ума" отложены до лучших – "теплых" – времен, и еще не известно, чем все это закончится.

При этом не только руководство "Метростроя", но и лично вице-губернатор Албин защищают уже выполненные работы на стадионе, стремясь оправдать завышение стоимости работ более чем на 10 миллиардов рублей. Как известно, по официальным данным, из бюджета Санкт-Петербурга на возведение стадиона за 10 лет потрачено около 43 миллиарда, причем эта цифра не окончательная. По оценке журналиста "Фонтанки" на основании данных из официальных источников, эта сумма составляет около 48 миллиардов рублей, что говорит о перерасходе 5,2 миллиарда (до последней смены генподрядчика расходы оценивались в 34,9 миллиарда рублей).

Также понятно стремление кураторов стройки побыстрее, что называется,  "спихнуть" проблемный объект футбольному клубу "Зенит" в апреле этого года. Но руководители клуба не торопятся это делать, понимая, что если они примут стадион, то, несмотря на все соглашения с городом, исправлять выявленные недостатки им придется за свой счет. Неудивительно, что представители футбольного клуба "Зенит" заявили о переносе сроков передачи арены после проведения матчей Кубка конфедераций.

Между тем, комментируя последнюю новость о том, что в следующем футбольном сезоне петербургский клуб продолжит играть на старом стадионе "Петровский", а новую арену на Крестовском острове после Кубка Конфедераций отправят на доработку, вице-губернатор заявил: "Если у футбольного клуба "Зенит" есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу". Очевидно, чиновник считает, что вопрос о передаче клубу стадиона на острове уже решен.

Пока Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга передал новый стадион на Крестовском острове в безвозмездное пользование СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями", на которое с 1 апреля "возложена обязанность по эксплуатации и обслуживанию стадиона со всей существующей инфраструктурой, оборудованием и системами". Кроме того, дирекция получила право заключать с FIFA и "Оргкомитетом-2018" договоры безвозмездного пользования, а с ФК "Зенит"" – договор аренды на период проведения матчей, а также договор на эксплуатацию стадиона до заключения концессионного соглашения.

Получается, что господин Албин все-таки сбросил с себя "груз ответственности" за стадион? Дирекция по управлению спортивными сооружениями подведомственна Комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, который курирует уже другой вице-губернатор – Владимир Кириллов. 

А вот другая интересная новость. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил продолжение слушания иска городского комитета по строительству к бывшему подрядчику сооружения "Зенит-Арены" ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" о признании расторгнутым контракта на 9 миллиардов рублей на выполнение работ по завершению строительства. И самое любопытное в ней: в ходе заседания комитет по строительству заявил ходатайство о проведении слушания дела в закрытом режиме, обосновав его необходимостью сохранения… государственной и коммерческой тайны. Но какие могут быть тайны  при строительстве спортивного учреждения за бюджетные деньги? О реальных причинах можно лишь догадываться. Возможно, чиновникам есть что скрывать – не зря же стоимость строительства так резко стала возрастать, особенно в последние несколько месяцев.

Фото: http://zenitarena.gcrr.ru/

Интересно рассказать о реакции вице-губернатора Албина на ставшую популярной ироничную песенку про "Зенит-Арену", не так давно прозвучавшую в возобновившейся программе "Прожекторпэрисхилтон" из уст Ивана Урганта: "Под небом голубым есть чудо-стадион с прозрачною отчетностью, но не достроен он...". На своей странице в Facebook вице-губернатор сначала написал: "Прикольно, спасибо за рекламу! Напоминаю, друзья, стадион введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года!" Но потом эта запись, сохранившаяся в безбрежном море Интернета, была подредактирована, очевидно, PR-службой чиновника

Возможно, ведущие юмористической передачи не случайно взяли в руки деревянные ложки – "ложки победы" могут стать официальным музыкальным инструментом Чемпионата мира по футболу 2018 года. Накануне на репетиции на Крестовском стадионе "кричалка" болельщиков "оле-оле-оле" была впервые исполнена на деревянных ложках. Как сообщила "Фонтанка", для "полевых испытаний" был привлечен ансамбль музыкантов-ложкарей ГКФУ "Петербург-Концерт", использующих как минимум по три ложки одновременно – "шуму такой комплект может наделать достаточно много". Но даже этой шумовой завесой, устроенной чиновниками, отвлечь внимание СМИ от проблем недостроенного стадиона, увы, не получается…

Материал подготовил вице-президент Академии реальной политики (RealPolitik) Сергей Соловьев

13 апреля 2017, 15:16

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