Ибрагимович получил жуткую травму (видео)
Нападающий выпрыгнул за мячом на входе в чужую штрафную и неудачно приземлился после борьбы с соперником. При касании земли правая нога Ибрагимовича выгнулась неестественным образом. Форварду понадобилась медицинская помощь, в результате он покинул поле.
Позже защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу отметил, что травма коллеги не выглядит серьезной. "Он в порядке. Свободно ходил по раздевалке", – цитирует Шоу "Газета.ru". Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью считает, что нападающий получил существенные повреждения.
Zlatan Ibrahimovic Injury against Anderlecht...ouch �� pic.twitter.com/W9f4QTkx2O— Chaos Soccer Gear (@ChaosSoccerGear) 20 апреля 2017 г.
Несмотря на травму Ибрагимовича, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт". Итог встречи – 2:1, победный гол на счету Маркуса Рэшфорда.
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