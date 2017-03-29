Жена футболиста требует выгнать его из команды за измену

Жена защитника клуба "Гуанчжоу Фули" и сборной Китая по футболу Цзяна Чжипена пожаловалась на неверного супруга в Китайскую футбольную ассоциацию (КФА). Чжан Чжиюэ потребовала отстранить мужа-футболиста от выступлений из-за супружеских измен.

В соцсетях девушка опубликовала открытое письмо к главе КФА Цаю Чженхуа. По ее словам, 28-летний Цзян не оценил ее преданность и хорошее отношение.

"Я поддерживала его, когда он был еще бедняком", – цитирует Чжиюэ Goal.com. "А он три с половиной года из четырех лет брака спал с другими женщинами и сейчас пытается свести меня в могилу, несмотря на наши долгие отношения", – написала девушка.

Кроме того, жена игрока пожаловалась на нерадивого супруга министру спорта провинции Гуандун Ван Юпину. Она попросила его поспособствовать расторжению контракта клуба с Чжипеном.

Официальные лица на обращение Чжан Чжиюэ пока не отреагировали. Отметим, 28-летний Цзян Чжипен выступает за "Гуанчжоу" с 2014 года. В составе сборной Китая он провел 19 матчей.

Цзян Чжипэн родился 6 марта 1989 года в китайском городе Циндао. Спортсмен начал футбольную карьеру в академии Генбао. В 2006 году перешел в клуб "Шанхай Теллэйс".

В 2011 году перешел в "Шанхай Шэньсинь". В 2014 году перешел в клуб "Гуанчжоу Фули". Дебютировал за него 9 марта 2014 года в матче против клуба "Тяньцзинь Тэда". Дебютировал за сборную Китая 6 июня 2013 года в товарищеском матче против сборной Узбекистана.