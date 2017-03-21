Тарасов возмутил своей тошнотворной выходкой

Футболист Дмитрий Тарасов продолжает привлекать к себе внимание. На этот раз спортсмен возмутил подписчиков своей выходкой, которую фанаты сочли тошнотворной.

Дмитрий Тарасов принял участие во флешмобе, суть которого сводится к тому, чтобы выплюнуть жевательную резинку себе на ботинок, подкинуть ее ногой в верх и поймать ртом. Ранее с этой задачей успешно справился сводный брат футболиста Александр Тарасов, куда более известный под псевдонимом T-Killah.

Именно Александр передал Дмитрию эстафетную палочку, и футболист с честью принял ее. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Тарасов опубликовал видео, на котором заснял свое подкидывание жвачки. Футболист ее успешно поймал и дальше передал эстафету. Однако не все подписчики Дмитрия восхитились его ловкостью.

Многие поклонники сочли действия Тарасова тошнотворными. "Фууу😝😝😝😝😨😨😨. вот так и появляются глисты 😷😷😷😷😷😷.", "Грязную жвачку в рот?! Ребят, кто пишет, что это круто? Вы чего?!!! У меня слов нет 🤦‍♂️ Куда катится мир 😰🤧", "Зачем с ноги в рот 😝😕😷", "😂😂ужас", "Фуууу", "С ноги в рот ? 🤢 фууу", "Фу фу фу бяку в рот ((", "Грязную резинку назад в рот 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢", – прокомментировали действия Дмитрия Тарасова поклонники.

Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Мар 21 2017 в 3:55 PDT

К слову, на днях Дмитрий Тарасов отметил круглую дату. Футболисту исполнилось 30 лет. Столь знаменательное событие спортсмен пожелал отметить в ресторане в кругу близких и друзей. Разумеется, не обошлось без модели Анастасии Костенко, новой возлюбленной Тарасова. Когда бывшая жена футболиста Ольга Бузова узнала об этом, она немедленно отправилась в ресторан, где проходило торжество. Однако в заведение ведущую скандально известного телепроекта "Дом-2" не пустила охрана.