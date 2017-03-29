Что случилось с внешностью Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм показал поклонникам свою свежую фотографию. Прославленный футболист буквально потряс фанатов изменениями, которые произошли в его внешности.

Дэвид Бекхэм считается одним из самых привлекательных мужчин на планете. Известный футболист не раз становился участником различных рейтингов красоты, где неизменно занимал верхние строчки. Кроме того спортсмен сумел себя реализовать после завершения футбольной карьеры: он успешен в рекламе и модной индустрии, регулярно снимаясь для разных домов моды. К тому же Дэвид прекрасный семьянин – у него трое сыновей и лапочка-дочка, с которой тот регулярно нянчится. Жена у Бекхэма тоже не абы кто – бывшая "перчинка", а ныне модный дизайнер Виктория Бекхэм.

Обычно футболист редко дает поводы для пересудов, однако на сей раз футболист решил выделиться. Дэвид опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, которая произвела неизгладимое впечатление на его многочисленных подписчиков. На снимке Бекхэм заснят с гнилыми зубами, с проплешинами на голове и страшными шрамами. "Грубый день", – подписал кадр некогда привлекательный футболист.

"О нет!", "Что с тобой, бро?", "Ого, подрался с женой?", "Раньше было лучше", "Выглядишь как брат Фредди Крюгера", "С тобой все в порядке?", "Один из "Ходячих мертвецов", "О боже!" – так звучала лишь часть комментариев взволновавшихся подписчиков. Оказалось, Дэвид не стал жертвой несчастного случая. Все дело в его новой работе.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Мар 28 2017 в 6:59 PDT

С некоторых пор Бекхэм пытается строить актерскую карьеру. Сейчас он снимается у Гая Ричи в боевике "Меч короля Артура". Новоиспеченному артисту досталась роль, в которой ему даже следует сказать текст из 13 строчек. "Мне пришлось много репетировать. Гай Ричи приставил ко мне одного человека из съемочной группы, чтобы помочь мне выучить мою роль. И мы с ним работали по часу каждый день!" – цитирует Бекхэма в недавнем интервью The Daily Mail. Отметим, что это не первая роль футболиста. Ранее он снялся у Гая Ричи в картине "Агенты А.Н.К.Л."