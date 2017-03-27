Первое общее фото Тарасова и Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко опубликовали первое общее фото. На снимке влюбленные буквально сияют от счастья.

В Сети появилась фотография, на которой Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко позируют вместе в окружении друзей. Заветный снимок сделал сводный брат футболиста, певец Александр Тарасов (сценический псевдоним T-killah). "Больше двух – говорят вслух!" – интригующе подписал фото популярный исполнитель.

Интересно, что в своих аккаунтах в социальной сети Instagram Костенко и Тарасов также опубликовали фотографию. "Погуляли по Москве", – коротко подписал кадр Дмитрий. Анастасия оставила на своей страничке фотографию с той же надписью, что и у артиста.

Интересно, что если у Костенко нет комментариев к опубликованному снимку (потому что она отключила такую возможность), то страничка Тарасова буквально разрывается от негативных отзывов, которые, в частности, пишут поклонники телеведущей Ольги Бузовой, бывшей жены спортсмена.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Мар 26 2017 в 6:51 PDT

"Дим, ниче не имею против, но почему Настя носит очки Бузовой)))))))))", "Все миски ищут богатенького спонсора. У Ольки пройдёт, и встретит своего мужчинку...он ее не любил просто, раз так быстро ходит довольный с малолеткой, которая ничего в жизни не знает кроме как сцепить спонсора...женщины коварны...", "Говорил же что жизнь не на показ, а сам фото выкладыват и ходит там где папарации фоткают ..... интересно получается 😒 врун", "От одной ушел, от другой ушел и от 3-й уйдет)) как колобок прям😃" – высказались подписчики Тарасова.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод в самом конце 2016 года. Ходило много версий, почему казавшимся многим идеальный брак ведущей и футболиста рухнул: якобы Дмитрий хотел "нормальную" семью, а Ольга была заинтересована развитием карьеры, а еще говорили, будто Тарасов изменял Бузовой.