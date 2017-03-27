Сгонявший вес боксер умер на тренировке

В Таиланде скончался известный шотландский боксер Джордан Коу. По предварительным данным, у спортсмена случился сердечный приступ во время тренировки.
Известно, что Коу пытался сбросить вес перед предстоящим боем и занимался в утяжеленном костюме. По факту смерти боксера проводится проверка, передает Daily Telegraph.
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