Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером

Особняк известного боксера Флойда Мейвезера обчистили грабители. Злоумышленники украли вещи на общую сумму 120 тысяч фунтов.

В то время, как воры орудовали в доме боксера в Лас-Вегасе, он находился в Лос-Анджелесе. Там Мейвезер отмечал свой 40-летний юбилей. Выяснилось, что спортсмен праздновал День рождения в компании своих друзей – Джастина Бибера и Мэрайи Кэри.

Несмотря на то, что особняк боксера находится на закрытой охраняемой территории, воры без труда смогли в него проникнуть, поскольку спортсмен оставил дверь открытой, передает Mirror. Добычей злоумышленников помимо прочего стали несколько пачек денег и дорогие часы.

Отметим, Флойд Мейвезер является непобежденным американским боксером, выступающим в полусредней весовой категории. Неоднократно признавался боксером года (2007, 2013, 2015).

Несмотря на блестящую спортивную карьеру, Мейвезер имел проблемы с законом. C 1 июня 2012 года боксер отбывал 90-дневное тюремное заключение за избиение своей бывшей подруги Джози Харрис на глазах у своих детей. В тот же году 3 августа он досрочно был выпущен на свободу.

Напомним, жертвой воров становился и знаменитый боксер Рой Джонс-младший. Как писали Dni.ru, 26 сентября 2015 года у спортсмена украли любимую куртку. Знаменитый спортсмен пообещал тогда за нее 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения.