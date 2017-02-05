Футболист получил красную карточку до выхода на поле

Нападающий клуба "Мельбурн Сити" Тим Кэхилл получил красную карточку еще до того, как вышел на замену. Спортсмен готовился начать игру, но вступил в перепалку с судьей, из-за чего был наказан.

На опубликованных кадрах видно, как Кэхилл что-то говорит рефери, после чего тот достает красную карточку. Как оказалось, нападающий призвал судью "посмотреть на большой экран" и назвал происходящее на поле "гребанным свинством", передает Fox Sport.