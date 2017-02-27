Латынина шокирована поступком Корбут

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина прокомментировала продажу медалей своей бывшей ученицы Ольги Корбут. Она предположила, что на подобный поступок ее подтолкнула тяжелая жизнь в Соединенных Штатах.

"Я была просто в шоке, когда услышала об этом. Видимо, у нее очень тяжелое материальное положение, раз она дошла до этого. Очень удивительно и обидно, что ей пришлось это сделать", – цитирует Life.ru Ларису Латынину.

Она рассказала, что очень давно не виделась и не общалась со своей подопечной. "Как-то видела по телевизору, когда ее (ведущий телешоу "Пусть говорят" Андрей. – Прим. ред.) Малахов приглашал, но она мне не звонила", – поделилась спортсменка.

Между тем старший тренер команды СССР, в которой в прошлом выступала Ольга Корбут, отметила, что характер ее подопечной "всегда был не из простых". "Но когда она выступала, это все забывалось", – рассказала она.

Лариса Латынина напомнила, что всего Ольга Корбут завоевала шесть олимпийских медалей: четыре золота, из которых два получены в команде, и два серебра. При этом девятикратная олимпийская чемпионка считает, что завоеванные ученицами награды – не ее заслуга, однако она тоже к ним "приложила руку", сообщает газета "Комсомольская Правда".

Напомним, продавшая свои олимпийские медали Ольга Корбут живет в Соединенных Штатах с 1991 года. В 2000 году она развелась с мужем, а в 2002 году ее поймали за кражей товаров из супермаркета. Сегодня, 27 февраля 2017 года, исполнитель сложнейшего гимнастического приема "петли Корбут" выручила за свои награды около 10,5 миллиона рублей.