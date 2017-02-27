Бедствующая гимнастка Корбут продала медали за 10,7 млн рублей

Легендарная советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукционе Platinum Night свои олимпийские медали. На данный момент она выручила за них около десяти с половиной миллионов рублей.

На аукционе, в частности, были выставлены награды с Олимпийских игр 1972 и 1976 годов. Самыми дорогими оказались командное золото 1972 года (медаль оценили в 3,8 миллиона рублей) и 1976-го (3,3 миллиона рублей). Одиночное золото в вольных упражнениях выкупили за 3,1 миллиона рублей, сообщает Heritage Auctions.

Серебряные медали Олимпиад оказались ощутимо дешевле. Награды за упражнения на брусьях и бревне были проданы по 1,4 миллиона рублей каждая. Всего Ольга Корбут выручила 10,7 миллиона рублей, учитывая премию аукционного дома.

Пока что спортсменке удалось продать лишь семь лотов, невыкупленными остаются еще 26. За 174 тысячи рублей с молотка ушел гимнастический купальник, в котором чемпионка выступала в 1973 году в Лондоне. Ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated продали за 2,8 тысячи рублей.

Мюнхенская Олимпиада, 1972. Советская гимнастка, уроженка Гродно, Ольга Корбут первой исполнила уникальный элемент «Петля Корбут» pic.twitter.com/A8RuJgIcef — Гродно 24 (@Grodno_24) 11 февраля 2017 г.

Между тем спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что никаких штрафов в отношении Ольги Корбут за продажу медалей не последует. "Многие, знаете, выкидывают сразу после завоевания серебряные медали. Что теперь, санкции вводить? Огромное количество случаев, когда награды продаются через аукцион, я не вижу в этом проблем. Что такое медаль? Это просто подтверждение твоего рекорда. От того, что ты продал медаль, твой рекорд никуда не делся", – цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Ольга Корбут на Кубке мира в Лондоне

1975 год#НашСпорт pic.twitter.com/gFFjgtjY3t — История в Фото (@RussiainPhotos) 6 февраля 2017 г.

В свою очередь президент Московского клуба коллекционеров "Истинные друзья фалеристики" Сергей Бычков заявил, что в России подобные лоты практически не появляются и продать медали в нашей стране у спортсменки не получилось бы, сообщает Life.ru. "Этот аукцион был в США, она там живет. Там довольно много таких коллекционеров. Мы с уважением относимся к ее заслугам как спортсменки. Да, это неприятно, это сложно понять с моральной точки зрения, но это – ее право", – пояснил он.

Напомним, родившаяся в Беларуси Ольга Корбут – четырехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Она первой выполнила "петлю Корбут" – сложнейший гимнастический элемент, повторить который, кроме спортсменки Елены Мухиной, до сих пор не смог никто.