Почему главная надежда России катится в пропасть

Российские биатлонисты впервые в истории остались без медалей на двух стартовых этапах Кубка мира. Больше всего болельщиков разочаровал Антон Шипулин, на которого возлагали большие надежды. Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев рассказал, что происходит с отечественными биатлонистами.

"Я бы пока не говорил, что ситуация плачевная – все-таки в конце сезона обсуждают не первые старты. Другое дело, что проблемы видны, и проблемы, увы, традиционные: вход в сезон опять дается тяжело и ребятам, и женщинам. Характерная деталь: очень большой проигрыш идет на финишных кругах – это показатель перетренированности", – отметил Драчев.

Кроме того, знаменитый биатлонист предположил, что россияне могли подойти к зиме слишком загруженными. "Это популярное оправдание – в ноябре не было гонок, поэтому теперь форма добирается прямо на этапах", – цитирует Драчева Sports.ru.

Но дело не только в соревновательной практике, считает четырехкратный чемпион мира. "Мы, бывало, приезжали на первый этап вообще после единственной контрольной – и были в порядке. По крайней мере, не отваливались так далеко на финишном отрезке", – вспомнил он.

Сейчас, по мнению Драчева, имеется ошибка в системе подготовки спортсменов к сезону. "Мы до сих пор анализируем количество, а не качество – чем больше ты набегал и настрелял за лето, тем вроде как лучше. Хотя это не так", – заметил именитый биатлонист.

Попытался Владимир Драчев объяснить и главную загадку сезона – почему главная надежда России Антон Шипулин катится в пропасть. "Самую серьезную тревогу вызывают финишные круги. Мы знаем стандартную раскладку Антона: начинает с запасом и постепенно раскручивается. Сейчас все наоборот: 20-30 секунд проигрыша на последнем круге – для него это много", – заявил четырехкратный чемпион мира.



При этом показательна не столько скорость Шипулина, сколько форма его спарринг-партнера, который занял 20-е место в спринте и 6-е в преследовании на этапе Кубка IBU. "Сразу возникает вопрос: что же они такое делали? У Шипулина сильная функция, наработанная годами с Аликиным, Лопуховым, Польховским – наверное, на своем потенциале он выжил, перенес эту нагрузку, но в скорости не добавил. Волков после той же работы ушел во вторую лигу и даже там не среди лучших", – пояснил Драчев.

По мнению именитого биатлониста, если у Антона так пойдет и дальше, лучше взять паузу на этап. "Бог с ними, с этими стартами. Короткий сбор полезнее – можно откататься и получить то, чего недостает. Шипулин должен чувствовать это лучше любого тренера", – резюмировал Драчев.