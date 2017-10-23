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Спорт

Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике

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Российского гонщика Даниила Квята отстранили от участия в 18-м этапе Гран-при "Формулы-1" в Мексике, передает газета "Известия". В составе его команды выступят Брендон Хартли и француз Пьер Гасли. Ранее Квят уже не участвовал в 15-м и 16-м этапах "Формулы-1" в Малайзии и Японии. Предполагалось, что он и вовсе покинет команду, однако решение было пересмотрено после перехода испанского гонщика Карлоса Сайнса-младшего в Renault. 

23 октября 2017, 21:29

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