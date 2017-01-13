Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Российская чемпионка мира среди юниоров 2015 года в танцах на льду Анна Яновская на международных соревнованиях будет представлять команду Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации конькобежного спорта Венгрии.

"Адам Лукач – новый партнер Анны Яновской, которая в 2015 году стала чемпионкой мира среди юниоров", – сообщается на странице организации в социальной сети Facebook. При этом к сообщению прикреплены совместные фотографии спортсменов.

Информацию о переходе спортсменки подтвердили и вФедерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). "Яновская будет выступать за Венгрию, наша федерация одобрила ее переход. Этот вопрос решился относительно недавно", – цитирует "Р-Спорт" президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, в мае 2016 года спортсменка объявила о распаде дуэта с Сергеем Мозговым. Непродолжительное время она выступала с фигуристом Иваном Гурьяновым, а ее бывший партнер вступил в дуэт с Бетиной Поповой.

Тренер дуэта Яновской и Гурьянова Ирина Жук в июне 2016 года прокомментировала их совместные выступления. "Смотрятся они хорошо, понятно, что в технике партнер уступает Ане, ведь на таком уровне, как она, он не катался. Но потихоньку накатывается, посмотрим, как дело пойдет дальше. Обещать ничего не будем пока", – заявила она.

Анна Яновская стала победительницей юношеских Олимпийских игр 2012 года. Также спортсменка дважды стала победителем Финала юниорского Гран-при.