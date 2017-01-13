Российская фигуристка сбежала в Венгрию

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"Адам Лукач – новый партнер Анны Яновской, которая в 2015 году стала чемпионкой мира среди юниоров", – сообщается на странице организации в социальной сети Facebook. При этом к сообщению прикреплены совместные фотографии спортсменов.
Информацию о переходе спортсменки подтвердили и вФедерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). "Яновская будет выступать за Венгрию, наша федерация одобрила ее переход. Этот вопрос решился относительно недавно", – цитирует "Р-Спорт" президент ФФККР Александр Горшков.
Напомним, в мае 2016 года спортсменка объявила о распаде дуэта с Сергеем Мозговым. Непродолжительное время она выступала с фигуристом Иваном Гурьяновым, а ее бывший партнер вступил в дуэт с Бетиной Поповой.
Тренер дуэта Яновской и Гурьянова Ирина Жук в июне 2016 года прокомментировала их совместные выступления. "Смотрятся они хорошо, понятно, что в технике партнер уступает Ане, ведь на таком уровне, как она, он не катался. Но потихоньку накатывается, посмотрим, как дело пойдет дальше. Обещать ничего не будем пока", – заявила она.
Анна Яновская стала победительницей юношеских Олимпийских игр 2012 года. Также спортсменка дважды стала победителем Финала юниорского Гран-при.
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